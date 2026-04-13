The Strokes’un yeni albümünden ilk tekli: 'Going Shopping'

The Strokes’un yedinci stüdyo albümü Reality Awaits, 26 Haziran’da Cult Records/RCA Records etiketiyle müzikseverlerle buluşacak. Albümün ilk teklisi “Going Shopping” ise şimdi yayında.

Costa Rica’da, efsane yapımcı Rick Rubin ile kaydedilen ve dünyanın farklı noktalarında tamamlanan Reality Awaits, grubun 2020’de yayımladığı The New Abnormal albümünün ardından gelen ilk yeni çalışması olma özelliğini taşıyor. Albüm, aynı zamanda grubun bu süreçte gerçekleştirdiği kapsamlı dünya turnesinin ardından yayımladığı ilk proje.

The Strokes, ilkbahar ve yaz ayları boyunca dünyanın önde gelen festivallerinde sahne alacak. Grup, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu Coachella’da izleyiciyle buluşacak; ayrıca Bonnaroo, Outside Lands ve Summer Sonic 2026 dahil olmak üzere birçok büyük organizasyonda headliner olarak yer alacak.