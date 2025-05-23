The Telegraph ABD’li şirkete satılıyor

İngiltere'de yayın yapan 170 yıllık The Telegraph, ABD merkezli özel sermaye şirketi Redbird Capital Partners'a satılıyor.

ABD'li şirket, Telegraph Media Group'u 500 milyon sterline satın almak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Redbird'den yapılan açıklamaya göre, The Telegraph'ı 500 milyon sterline satın almak üzere sağlanan anlaşma sonrasında, şirket The Telegraph'ın tek hakim sahibi olacak.

Böylece, Abu Dhabi merkezli IMI gazetede azınlık hissedar konumuna düşecek.

Redbird'in büyüme stratejisi The Telegraph'ı uluslararası çapta büyütme hedefi doğrultusunda dijital operasyonlar, abonelikler ve gazetecilik alanlarında sermaye yatırımlarını içerecek.

ÖDENMEMİŞ BORÇLAR SEBEBİYLE 2 YILDIR BELİRSİZLİK HAKİMDİ

Öte yandan Redbird, basılı medya alanında uzmanlaşmış İngiltere merkezli azınlık yatırımcılarla görüşmeleri sürdürüyor.

Gazeteyi 2004'ten beri bünyesinde bulunduran Barclay ailesinin Lloyds Banking Group'a ödenmemiş borçları sonrasında bankanın The Telegraph'ın kontrolünü ele geçirmesi nedeniyle, iki yıl önce satış süreci başlamıştı.

Satın almanın ardından 170 yıllık gazetenin geleceğine ilişkin 2 yıldır süren belirsizlik ortadan kalkmış olacak.