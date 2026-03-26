The Traitors Türkiye nerede çekiliyor? The Traitors'taki şato nerede, hangi ülkede? Şato'nun adı ne?

The Traitors Türkiye bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşurken, programın çekim yeri ve şatonun konumu büyük merak konusu oldu. Görkemli atmosferi ve gizemli yapısıyla dikkat çeken yarışmanın nerede çekildiği, şatonun adı ve hangi ülkede olduğu en çok aranan konular arasında yer alıyor. İşte The Traitors Türkiye çekim yeri ve şato hakkında tüm detaylar…

THE TRAİTORS TÜRKİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

The Traitors Türkiye’nin çekimleri Belçika’da gerçekleştirildi. Program için seçilen mekan ise Brüksel’e yaklaşık bir saat uzaklıkta bulunan tarihi bir şato oldu.

Yarışma süresince tüm katılımcılar İstanbul’dan Belçika’ya götürülerek bu şatoda konakladı. Çekim süreci boyunca uluslararası bir ekip görev aldı.

Uluslararası Prodüksiyon Detayları

Toplam 215 kişilik ekip görev aldı

120 Hollandalı, 50 Belçikalı ve 45 Türk ekip üyesi yer aldı

Yarışmacılar ayrı uçuşlarla Belçika’ya getirildi

Tüm çekimler şato içerisinde gerçekleştirildi

THE TRAİTORS TÜRKİYE ŞATOSU NEREDE?

The Traitors Türkiye’de kullanılan şatonun adı Chateau Jemeppe olarak biliniyor. Bu yapı aynı zamanda Hargimont Kalesi olarak da adlandırılıyor.

Şato, Belçika’nın Valonya bölgesinde, Lüksemburg eyaletine bağlı Marche-en-Famenne belediyesi sınırlarında yer alan Hargimont bölgesinde bulunuyor.

CHATEAU JEMEPPE (HARGİMONT KALESİ) HAKKINDA BİLGİLER

Tarihi Geçmişi

Orta Çağ kökenli bir yapıdır

13. yüzyılda müstahkem bir yapı olarak inşa edilmiştir

Başlangıçta kule şeklinde tasarlanmıştır

1616 yılında genişletilerek kale formuna dönüştürülmüştür

Mimari Özellikleri

Hendeklerle çevrili savunma sistemi

Beş katlı kule yapısı

Yaşam alanları ve depo bölümleri

1739 ve 1748 yıllarında modernize edilen kanatlar

19. yüzyılda restore edilerek günümüzdeki görünümünü almıştır

PROGRAMIN ATMOSFERİ VE DEKOR DETAYLARI

The Traitors Türkiye’nin görsel dünyası yalnızca şatonun tarihi yapısıyla sınırlı kalmadı. Yapım ekibi, Türkiye’den getirilen kültürel unsurlarla dekoru zenginleştirdi.

Türk çay bardakları

Simitler

İstanbul temalı tablolar

Bu detaylar sayesinde program hem uluslararası hem de yerel bir atmosfer sunmayı başardı.

THE TRAİTORS TÜRKİYE KONSEPTİ NEDİR?

Program, “Hainler” ve “Masumlar” olarak ikiye ayrılan yarışmacılar arasında geçen stratejik bir mücadeleye dayanıyor. Katılımcılar, bir yandan görevleri tamamlamaya çalışırken diğer yandan kimin hain olduğunu çözmeye çalışıyor.

Programın Temel Dinamikleri

Strateji ve psikolojik oyunlar ön planda

Gizli kimlikler yalnızca “Hainler” tarafından biliniyor

Her bölümde eleme ve sürpriz gelişmeler yaşanıyor

