THE Üniversiteler Sıralaması: İlk 500'de Türkiye'den sadece 4 üniversite

Uluslararası yükseköğretim alanında en çok referans verilen sıralamalardan biri olan Times Higher Education (THE), 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nı yayımladı.

Sıralama, öğretim kalitesi, araştırma performansı, atıf etkisi, uluslararası görünürlük ve sanayi gelirleri gibi başlıklarda yapılan ölçümlerle oluşturulurken, Türkiye’den üniversiteler bu yıl da listede yer aldı.

Ancak tablo, sayısal görünürlüğün ötesinde, Türkiye yükseköğretiminin küresel rekabet gücüne dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

İLK 500'DE 4 ÜNİVERSİTE, KOÇ BİRİNCİ

Times Higher Education’ın 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre Türkiye’den toplam 15 üniversite ilk 1000 içinde yer aldı.

Listede en üst sırada Koç Üniversitesi 301-350 sıra bandında bulunurken, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile Sabancı Üniversitesi 351-400 aralığında konumlandı.

Boğaziçi Üniversitesi 401–500 bandında yer alırken, İstanbul Teknik Üniversitesi 501–600 aralığında listelendi.

Bilkent Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 601–800 bandında sıralamaya girdi. Abdullah Gül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi ise 801–1000 bandında yer aldı.

ABD VE İNGİLTERE ÖNDE

THE 2026 Dünya Üniversite Sıralaması’nın üst basamakları ise önceki yıllarda olduğu gibi büyük ölçüde ABD ve Birleşik Krallık üniversitelerinin ağırlığını yansıtıyor.

Listenin ilk sıralarında University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton University ve California Institute of Technology (Caltech) gibi üniversiteler yer alıyor.

Bu kurumlar, yüksek araştırma bütçeleri, güçlü akademik kadroları ve küresel atıf etkileriyle uzun süredir dünya üniversiteler sıralamalarında üst sıraları paylaşan üniversiteler olarak öne çıkıyor.