The Wall Street Journal ve NORC anketi: "Amerika, yaşam standartlarını iyileştirme fırsatı olduğuna inanmıyor"

ABD'de ekonominin geleceğine ilişkin yapılan bir anket, katılımcıların yaklaşık yüzde 70'inin "çalışanın mutlaka başarılı olacağı"nı öğütleyen "Amerikan Rüyası"na artık inanmadığını gösterirken, hayat standartlarını iyileştirme şanslarının yüksek olduğunu söyleyenlerin oranının neredeyse yüzde 25'e gerilediğini ortaya koydu.

The Wall Street Journal (WSJ)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi ortaklığında 1527 kişiyle yapılan ankette, Amerikalılara ekonomi konusunda geleceğe dair düşüncelerine ilişkin sorular soruldu.

Anket sonuçları, son 15 yılın anket sonuçlarının en yüksek oranıyla, katılımcıların neredeyse yüzde 70'inin "çalışanın mutlaka başarılı olacağı"nı öğütleyen "Amerikan Rüyası"na artık inanmadığını gösterdi.

Sonuçlar, hayat standartlarını iyileştirme şanslarının yüksek olduğunu söyleyenlerin oranının neredeyse yüzde 25'e gerilediğini ve bunun 1987'den bu yana yapılan anketlerdeki en düşük oran olduğunu da ortaya koydu.

Bu kapsamda katılımcıların dörtte üçünden fazlasının, gelecek neslin kendilerinden daha iyi bir yaşam süreceğine dair güven duymadığı da ifade edildi.

"AMERİKA EKONOMİYE DAİR KÖTÜMSER BİR ULUS HALİNE GELİYOR"

"Amerika ekonomiye dair kötümser bir ulus haline geliyor" ifadeleriyle paylaşılan anket ayrıca, Demokratların yüzde 90'ının, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 55'inin ekonomi konusunda kendileri ve çocukları için olumsuz bakış açısına sahip olduğunu gösterdi.

Ekonomiye dair "hoşnutsuzluğun" demografik sınırların ötesine uzandığı yorumu yapılan ankette, katılımcı kadın ve erkeklerin çoğunluğunun olumsuz düşünceler yansıttığı görülürken, bu durumun, geliri belirli bir seviyenin üstünde ya da altında olan kişilerde de değişmediği ortaya kondu.

Öte yandan ankette geçen seneye göre yüzde 38 artışla, mevcut ekonomi konusunda yüzde 44 oranında olumlu bir görüş olduğu belirtildi.

Stanford Üniversitesi ekonomi profesörü Neale Mahoney, söz konusu durumun "üzücü" olduğunu belirterek, "Ülke olarak en büyük güçlerimizden birisi sonu gelmeyen iyimserliğimiz" ifadesini kullandı.