The Washington Post: Maduro, Türkiye'ye sığınacak

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası saldırısına karşı Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı verdi. Öte yandan The Washington Post, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun artan baskılar nedeniyle ülkesini terk etmeyi düşünmesi halinde en muhtemel durağının Türkiye olacağını yazdı.

Ulusal basındaki habere göre Maduro, başkent Caracas’ta düzenlenen Bolivarcı Askeri Havacılığın 105. yıl dönümü törenlerine katıldı ve ülkesine yönelik artan ABD tehditlerine tepki gösterdi.

"EN GÜÇLÜ İHTİMAL TÜRKİYE"

AA'nın aktardığına göre Maduro, Venezuela’ya yönelik gerçekleşebilecek muhtemel saldırı ihtimaline karşı Hava Kuvvetlerine "tetikte ve göreve hazır olun" talimatı verdiğini ifade etti.

The Washington Post’a göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, artan uluslararası baskı ve ABD’nin askeri tehditleri karşısında güvenli bir çıkış yolu ararsa, en güçlü ihtimal Türkiye olacak.

Gazete, Maduro’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyduğu güvenin ve iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin Ankara’yı "ideal liman" haline getirdiğini yazdı.

Maduro, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada ülkesinin "her türlü emperyalist tehdide karşı savunulması gerektiğini" söyleyerek başkent Caracas’ta kalacağını belirtmişti.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, varlığını kabul etmediği ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.