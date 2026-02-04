The Washington Post, savaşın ortasındaki muhabiri işten çıkardı: Söyleyecek sözüm yok, yıkıldım

The Washington Post, sahibi Jeff Bezos'un talebi üzerine tüm dünya ölçeğinde çalışanlarının üçte birini işten çıkarma kararı aldı.

Genel Yayın Yönetmeni Matt Murray'ın bu hamleyi yapay zekâ çağında rekabet edebilmek için gerekli olan "stratejik bir yeniden yapılanma" olarak nitelendirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre Ortadoğu muhabirlerinin tümü işten çıkarılırken Ukrayna'da savaşı takip eden Lizzie Johnson da işten çıkarılanlar arasında.

Johnson, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Savaşın tam ortasında Washington Post tarafından işten çıkarıldım. Söyleyecek sözüm yok. Yıkıldım" ifadelerini kullandı.

I was just laid off by The Washington Post in the middle of a warzone. I have no words. I'm devastated. https://t.co/dVCLF39YV1 — lizzie johnson (@lizziejohnsonnn) February 4, 2026

Bezos'a ait Amazon'u takip eden Caroline O'Donovan da işten çıkarılan isimler arasında yer aldı. O'Donovan, "Yıllardır buraya yazı yazmadım ama... bazı haberlerim var. Ben de dahil olmak üzere sektörün en iyilerinden birçoğu ayrıldı. Çok kötü" dedi.

haven't posted here in years but uh... some news. i'm out, along with just a ton of the best in the biz. horrible. https://t.co/qYCJUfAQyz — Caroline O'Donovan (@ceodonovan) February 4, 2026

Çok sayıda Washington Post çalışanı konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Ortadoğu muhabiri Claire Parker da paylaşım yaptı. Parker, "Washington Post'tan, Ortadoğu muhabirlerinin ve editörlerimizin tamamıyla birlikte işten çıkarıldım. Mantığını anlamak zor. Ama azimleri ve birbirlerine olan bağlılıklarıyla beni çok özleyeceğim inanılmaz meslektaşlarıma minnettarım" dedi.