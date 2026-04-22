"Thelma ve Louise" Cannes’ın afişinde

Emrah KOLUKISA

Ridley Scott’ın filminin 20 Mayıs 1991’de Cannes’da prömiyerinden 35 yıl sonra, "Thelma ve Louise" festivalin resmi afişindeki kahramanlar olarak geri dönüyor.

Bu iki unutulmaz savaşçı, hem toplumsal hem de sinematik cinsiyet klişelerini alt üst etti; mutlak özgürlüğü ve sarsılmaz dostluğu somutlaştırdı; hayati önem kazandığında özgürleşmenin yolunu gösterdi.

Feminist ikonlar olarak 90’lı yılların sinemasında yeni bir kanal açan bu iki karakteri Susan Sarandon ve Geena Davis canlandırmış; 70’lerin ünlü yol filmi “Easy Rider” gibi Ridley Scott’ın filmi de 90’larda benzer bir karşı-kültür bakış açısını patriyarka karşıtı bir açıdan ele alarak kültleşmişti. Film ayrıca bugün Hollywood’un en parlak yıldızlarından biri olarak görülen Brad Pitt’in de ilk çıkışını yaptığı yapım olmuştu.

Festivalden yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor: "1991'de çığır açan temalar Thelma & Louise'de yer alıyor ve bugün hala güçlü bir yankı uyandırıyor. Bunları somutlaştırmak için Cannes Film Festivali, hayatı ve kendin olmak için zamansız mücadeleleri kutlayan bu renkli filmin setinden bu siyah-beyaz karesini seçti."

Öte yandan politik görüşleri ve özellikle de Filistin yanlısı açıklamalarıyla Hollywood tarafından kara listeye alındığını söyleyen ve kendisine artık rol verilmediğini açıklayan Susan Sarandon’ın bu yılki afişte yer alması da Cannes Film Festivali gibi sinema dünyasında güçlü bir etkisi olan kurumun ünlü oyuncuya desteği olarak da algılanabilir.

79. Cannes Film Festivali 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.