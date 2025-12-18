Thiago Silva, Fluminense ile yollarını ayırdı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 18.12.2025 17:16
  • Giriş: 18.12.2025 17:16
  • Güncelleme: 18.12.2025 17:16
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Brezilya ekibi Fluminense, Thiago Silva ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen yıl dünya futbolunun efsanelerinden biri olarak kulübe geri dönen Thiago Silva, Fluminense için özveri ve sevgi dolu bir miras bırakıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerine Fluminense altyapısında başlayan 41 yaşındaki stoper, Porto, Milan, Paris Saint-Germain ve Chelsea formalarını giydi.

Silva, Chelsea ile UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

