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Thierry Henry'nin yeni görevi belli oldu

Fransız futbolunun simge isimlerinden Thierry Henry, Fransa U21'in yeni teknik direktörü oldu.

Spor
  • 22.08.2023 09:49
  • Giriş: 22.08.2023 09:49
  • Güncelleme: 22.08.2023 09:57
Kaynak: Haber Merkezi
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Thierry Henry'nin yeni görevi belli oldu
Fotoğraf: Fransa Futbol Federasyonu

Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağını açıkladı.

Ayrıca Henry'nin sözleşmesinin ise iki yıllık olduğu kaydedildi. 

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

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