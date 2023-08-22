Thierry Henry'nin yeni görevi belli oldu

Fransız futbolunun simge isimlerinden Thierry Henry, Fransa U21'in yeni teknik direktörü oldu.

Eski Fransız yıldız futbolcu Thierry Henry, Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu.

Fransa Futbol Federasyonu, eski milli oyuncunun 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda takımın başında yer alacağını açıkladı.

Ayrıca Henry'nin sözleşmesinin ise iki yıllık olduğu kaydedildi.

𝗧𝗵𝗶𝗲𝗿𝗿𝘆 𝗛𝗲𝗻𝗿𝘆 est nommé sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, jusqu’en 2025 ✍️



L’ancien international dirigera les Bleuets pour la prochaine campagne de qualification à l’Euro U21 2025 et pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 🇫🇷 pic.twitter.com/Bj59AzydZF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 21, 2023

2025 yılına kadar sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adam Henry, futbolculuk kariyeri sonrası Arsenal'de altyapı antrenörlüğü, Monaco ve Montreal'de teknik direktör, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.