Thievery Corporation 30. yıl turnesiyle İstanbul’da!

Elektronik müziğin kült ikilisi Thievery Corporation, 30. yıl turnesi kapsamında Piu Entertainment organizasyonuyla 16 Temmuz’da İstanbul’da Zorlu PSM sahnesine konuk oluyor. Grubun biletleri satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Konserin biletleri Bubilet üzerinden satışta.

Washington D.C.’de Rob Garza ve Eric Hilton tarafından kurulan Thievery Corporation, tam 30 yıldır müziğinde sınır tanımıyor. Downtempo’dan trip-hop’a, dub’dan bossa nova’ya; reggae, soul ve cazdan Ortadoğu ve Hint müziğine uzanan zengin bir ses dünyası yaratıyor.

KÜLTÜRLER ARASI YOLCULUK!

1996’da yayımlanan ilk albümleri Sounds from the Thievery Hi-Fi ile başlayan yolculuk, The Mirror Conspiracy, The Richest Man in Babylon, Radio Retaliation ve Treasures from the Temple gibi albümlerle yıllar içinde sağlam bir müzikal mirasa dönüştü. Farklı coğrafyalardan müzisyen ve vokalistlerle zenginleşen sahne performansları ise grubun en güçlü taraflarından biri.



Thievery Corporation konserleri sadece bir müzik gecesi değil; hipnotik ritimler, güçlü groove’lar ve etkileyici sahne görselleriyle baştan sona yaşayan bir deneyim. 16 Temmuz’daki İstanbul performansı, sahnenin üzerinde ve ayakta gerçekleşecek özel bir düzende dinleyicileri ritmin tam merkezine davet ediyor. Grup, her zamanki gibi repertuvarını yeniden şekillendirerek sürprizlere yer verecek.