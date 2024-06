"Thirty Seconds to Mars" 27 Ekim'de İstanbul'da

ABD'li rock grubu 'Thirty Seconds to Mars' turne kapsamında 27 Ekim'de Ülker Sports Arena'da konser verecek. Konser biletleri 13 Haziran itibarıyla satışa çıkacak.

ABD'li müzik grubu Thirty Seconds to Mars, dünya turu kapsamında Türkiye'ye geliyor.Grup 27 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Ülker Sports Arena'da sahne alacak.

Dinleyicilerinin uzun zamandır beklediği grubun konseri Gezi Direnişi zamanında organizatör tarafından iptal edilmiş ve grup da Gezi Direnişi’ni selamlamıştı.

Jared ve Shannon Leto kardeşler, 15 Eylül'de çıkan altıncı stüdyo albümleri “It's The End Of The World But It's A Beautiful Day” ile dönüş yapıyor.

BİLETLER 13 HAZİRAN'DA SATIŞA ÇIKIYOR

Dünya turu kapsamında Güney Amerika, Avrupa ve Kuzey Avrupa’yı turlayacak Thirty Seconds to Mars ardından Orta Asya konserleriyle devam edecek ve 27 Ekim 2024 tarihinde ise kapanıştan önceki konserini İstanbul’da verecek.

Biletler, 13 Haziran saat 12:00'den itibaren Thirty Seconds to Mars resmi web sitesi ve tstm.mticket.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Konser organizatörleri bilet alımında sorun olmaması için biletler satışa çıkmadan önce ilgili sitelerden kaydolunmasını öneriyor. Böylelikle biletlerin satışa çıkmasından evvel kaydolan kişilere bilet sırası verileceği belirtiliyor.