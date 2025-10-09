THK kayyumu koltuğa yapıştı

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu (THK) yaklaşık altı yıldır kayyum heyeti tarafından yönetiliyor. Kasım ayında Genel Kurul yapması gereken kayyum heyetinin herhangi bir hazırlığının olmadığı dikkati çekiyor. Kayyumun yeniden erteleme için mahkemeye başvurup başvurmayacağı sorusu yanıt bekliyor.

Kuruma kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi daha önce, 13 Mart 2023 tarihinde kayyum dönemini 'sonlandırmaya' karar vermişti. Ardından 18 Kasım 2023’te genel kurul düzenleneceği açıklandı. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “Kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulun ertelemesini talep etti. Mahkeme ise kayyumun talebini kabul ederek “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar verdi.

İKİNCİ KEZ ERTELENDİ

THK Genel Kurulu’nun 2024’ün Mayıs ayında yapılması, delegeler tarafından yeni bir yönetim seçilmesi ve kayyum döneminin sona ermesi beklenirken Kayyum Heyeti 6 Şubat 2024’te yeniden mahkeme başvurdu. Kayyum genel kurul sürecinin 2 yıl ertelenmesini istedi.

KASIM 2025’İ GEÇMEYECEKTİ

Mahkeme, talebi kabul etti ve 21 Mart 2024’te verilen ek kararda, “2024 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan Türk Hava Kurumu Büyük Genel Kurul Toplantısının Kasım 2025 tarihini geçmemek üzere ertelenmesine karar vermek gerekmiş ve bu şekilde hüküm kurulmuştur” denildi.

Mahkeme en geç Kasım 2025 tarihinde kurumun genel kurulunun yapılmasına karar verse de kayyumun bir genel kurul hazırlığı yapmadığı öğrenildi. Bu durum, kayyumun yine erteleme için mahkemeye başvrup başvurmayacağı sorularına yol açtı.

AKP’Lİ KAYYUM ATANMIŞTI

Öte yandan THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı. Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.