THK’nin 96 yıllık yetkisini aldılar!

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 1925’te kurulan ve 2019 yılından beri havacılıkla ilgisi olmayan kayyumlar tarafından yönetilen THK, 96 yıl Türkiye’nin Uluslararası Havacılık Federasyonu’ndaki (FAI) tek temsilcisi oldu. Türk Hava Kurumu kurulduktan dört yıl sonra, 1929 yılında FAI’ye üye oldu.

THK, FAI’ye üye olduğu için planör, paraşüt, motorlu yamaç paraşütü, yamaç paraşütü, model uçak, balon ve yelken kanat gibi birçok sportif havacılık eğitimi ile bu eğitimleri tamamlayanlara uluslararası geçerliliği olan sertifika veriyordu. Türkiye’de sportif havacılık alanında uluslararası geçerliliği olan tek sertifikayı veren THK, bu eğitimlerden gelir elde edip FAI ile ortaklaşa birçok uluslararası organizasyon da düzenliyor.

TÜM YETKİLER DEVREDİLDİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) da uluslararası geçerliliği olan sportif havacılık sertifikası verme yetkisini uzun süredir THK’nın elinden almak istediği biliniyordu. Ağustos 2025’te ise bu yetkilerin THK’nin elinden alındığı anlaşıldı. FAI tarafından verilen ve tüm spor dallarını kapsayan uluslararası lisanslama (sertifika) dahil sportif yetkileri resmen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’na (THSF) devredildi.

THSF Başkanı Emre Şahin daha önce yaptığı açıklamada, "Bu yetki daha önce Türk Hava Kurumu tarafından kullanılıyordu. Bu yetki devri ile spor kulüpleri, antrenörler ve sporcular için standartlaştırılmış eğitim programları oluşturulacak, teknoloji entegrasyonu hızlanacak, genç yeteneklerin keşfi ve desteklenmesi için daha etkin bir yol haritası belirlenecektir” demişti.

‘RANT ALANI’ DEMİŞLERDİ

Eski THK yöneticileri ise daha önce yaptıkları açıklamada, sportif havacılık faaliyetlerinin bir rant alanı olarak görüldüğünü vurgulayarak, “THK’nin bu alandaki tüm yetkileri alınmak isteniyor. Sportif havacılık kurslarını kursları ve şampiyonaları Türkiye Hava Sporları Federasyonu bünyesinde düzenlemek ve THK’yi tam anlamıyla atıl hale getirmeyi, tabeladan ibaret hale getirmeyi amaçlıyorlar” diye konuşmuştu.