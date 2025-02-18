THK’nin ateş kuşları elden gidiyor!

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925’te kurulan Türk Hava Kurumu (THK), 2019’dan bu yana AKP’li kayyumlar tarafından yönetiliyor. Asırlık kurumu hızla işlevsizleştiren ve varlıklarını birer birer satan kayyumlar şimdi de “Avrupa’nın en büyük özel yangın söndürme filosu” dedikleri yangın söndürme uçaklarının satışı için son aşamaya geldi.

THK Kayyum Heyeti, bir dönem “hurda” denilerek çürümeye terk edilen ve halkın tepkisiyle yeniden kullanılmaya başlanan yangın söndürme uçaklarının satışı için Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden onay istemişti.

28 Kasım 2024 ise mahkeme sekiz yangın söndürme uçağının açık artırma ile satışına izin verdi. Mahkeme kararında söndürme uçaklarının satışından elde edilecek parayla “THK’nin vergi, SGK ve işçi alacaklarını ile işletme giderlerini ödeyeceği” belirtildi. Ayrıca üç kişilik bir bilirkişi heyetinin oluşturulmasına ve bu heyetin uçakların değerine dair rapor hazırlamasına da karar verildi.

ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

İki bilirkişiye hazırlatılan rapor 23 Ocak 2025’te mahkemeye sunuldu. Raporda, THK’nin elinde üçü faal ve beşi gayri faal (bakım ve onarımları yapıldığında kullanılabilecek durumda olan) CL-215 tipi yangın söndürme uçağı olduğu belirtildi. Bilirkişiler sekiz söndürme uçağı için toplam KDV hariç 37 milyon 685 bin dolar değer biçti.

THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç ise geçen yıl yaptığı açıklamada söndürme uçaklarını övmüştü. Yurtnaç, "Bunlar, gövdeleri gayet sağlam uçaklar. Yani helikopterler 2 bin-2 bin 500 litre su alırken, THK bünyesindeki yangın söndürme uçakları yaklaşık 5 bin litre su alıyor. Orman yangınları için çok elverişli uçaklar" diye konuşmuştu.

8-10 YILDA TESLİM EDİLİYOR

Kanada merkezli Canadair tarafından üretilen, yaklaşık 5 ton su alabilen uçaklar amfibik özelliği ile hem suya hem de karaya iniş kalkış yapabiliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan ve artık üretilmeyen uçağın benzerleri, üretici şirketinden sipariş verilmesi halinde de yaklaşık 8-10 yılda teslim ediliyor. Hatta söndürme uçağı için birçok ülkenin uzun yıllar üretim ve teslimatı için sıra beklediği de biliniyor.

UÇAKLAR ANTİKA

AKP iktidarı, özellikle Bekir Pakdemirli’nin Orman Bakanlığı görevine atanmasından sonra, uzun yıllar başarıyla görev yapan Türk Hava Kurumu’nun CL-215 tipi uçaklarını devre dışı bırakmıştı. Son üç yıldır ihale şartnamesine konulan 5 bin litre şartıyla, 4 bin 900 litre kapasiteli THK uçakları sadece 100 litre için ihaleye sokulmamıştı. Bu da 5 kova veya 5 damacana su eksiği nedeniyle THK uçakları ihaleye sokulmadı yorumuna neden olmuştu.

Ayrıca, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli defalarca uçakların hurda olduğunu, antika olduğunu, uçamayacağını ileri sürdü. Pakdemirli bir açıklamasında, “Vizontele’de vardı ya, kaputu açıyorlar, motor yok, işte öyle” derken bir başka açıklamasında ise “Uçaklar hantal, hurda uçamaz, motorları çalışmıyor” demişti.

‘UÇAK FALAN YOK’ DEMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakdemirli’ye destek vererek “Yok bilmem işte Türk Hava Kurumu’nun uçakları varmış da… Türk Hava Kurumu’nun şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak falan yok” ifadelerini kullanmıştı. THK’nin işten attığı söndürme uçağı pilotlarına, günlerce süren orman yangınları sırasında BirGün ulaşmıştı. Pilotlar, “Tüm dünya THK’nin elindeki uçakları kullanıyor. ‘Bugün gelin bu yangını söndürün’ deseler o uçaklara atlarız, yangını da söndürüp döneriz. Bu uçakların herhangi bir sıkıntısı yok” demişti.

HÂKİM DE KAYYUM DA AKP’Lİ

THK Kayyum Heyeti’nin başkanlığı ise 2015 yılında AKP’den Tokat Milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Yurtnaç yapıyor. 2019’da THK’ye kayyum atayan mahkemenin hâkimi Ömer Azküçük’ün de AKP’nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.