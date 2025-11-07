THK’yi iki yıl daha kayyum yönetecek

Mahkeme, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında kurulan ve 16 Ekim 2019’dan bu yana kayyum heyeti tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nda (THK) kayyum sürecini iki yıl daha uzattı.

Beş kişilik Kayyum Heyeti’nde yer alan Kemal Yurtnaç, Ali Akyıldız, Fahrettin Kaya, Kaan Şahinalp ile Mustafa Cihan Feslihan 12 Haziran 2025 tarihinde Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak kayyum döneminin uzatılmasını istedi.

‘EKONOMİK ZAFİYET YAŞANIR’

Daha önce THK’nin genel kurulunun en geç Kasım 2025’te yapılacağı açıklansa da Kayyum Heyeti bu sürecin uzatılmasını talep ederek, “2025 yılının Kasım ayı çerisinde THK Büyük Genel Kurulu'nun gerçekleşmesi halinde kurumun birçok açıdan idari ve ekonomik olarak zafiyet yaşayabileceğinin değerlendirildiğini, bu kapsamda 2025 yılı Kasım ayında olması gereken Büyük Genel Kurul’un, Türk Hava Kurumu üzerinde yaratacağı olumsuzluklar nedeniyle ertelenmesini” talep etti.

THK’NİN MAL VARLIKLARI SATILIYOR!

Mahkeme ise 17 Ekim 2025 tarihinde bu talebi kabul etti. Mahkeme kararında kayyumun kurumun mal varlıklarını sattığı da açıkça belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Gelinen süreçte borçların tasfiyesi için atıl durumda olan ve maliyeti artıran bir takım mal varlıklarının satış suretiyle elden çıkartılması yoluna gidildiği… bu sürecin de kurumun mali yapısının olumlu yönde korunmasını sağladığı görülmüştür… 2025 yılı Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan Türk Hava Kurumu Büyük Genel Kurul Toplantısı’nın Kasım 2027 tarihini geçmemek üzere ertelenmesine karar vermek gerekmiş ve bu şekilde hüküm kurulmuştur.”

KAYYUM SÜRECİ DEFALARCA UZATILDI

Öte yandan THK’de kayyum dönemi defalarca uzatıldı. Önceki mahkeme kararı ise şöyle:

Kuruma kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi daha önce, 13 Mart 2023 tarihinde kayyum dönemini 'sonlandırmaya' karar vermişti. Ardından 18 Kasım 2023’te genel kurul düzenleneceği açıklandı. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “Kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulun ertelemesini talep etti. Mahkeme ise kayyumun talebini kabul ederek “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar verdi.

THK Genel Kurulu’nun 2024’ün Mayıs ayında yapılması beklenirken Kayyum Heyeti 6 Şubat 2024’te yeniden mahkeme başvurdu. Kayyum genel kurul sürecinin 2 yıl ertelenmesini istedi. Mahkeme, talebi kabul etti ve 21 Mart 2024’te verilen ek kararda, “2024 yılı Mayıs ayı içerisinde yapılması planlanan Türk Hava Kurumu Büyük Genel Kurul Toplantısının Kasım 2025 tarihini geçmemek üzere ertelenmesine karar vermek gerekmiş ve bu şekilde hüküm kurulmuştur” denildi.

AKP’Lİ KAYYUM ATANMIŞTI

THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı. Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.