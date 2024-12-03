Thodex davası: Mahkeme heyeti ara kararını açıkladı

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın, yeni iddianame kapsamında yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Hülya Demir, tutuksuz sanık Berkay Bengi ve tarafların avukatları geldi.

Beyanda bulunması için söz verilen müşteki Demir, MASAK raporunda ne kadar zarar tespit edildiğini bilmediğini belirterek, "Ancak banka kayıtlarına göre zararım 60 bin liradır. Zararım giderilmemiştir, zararın tamamen giderilmesini talep ediyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

ÖZER'İN TAHLİYESİ İSTENDİ

Faruk Fatih Özer'in avukatı da müvekkilinin tutuklu olması nedeniyle zararların giderilemediğini ileri sürerek müştekilerin mağduriyetinin giderilmesi için Özer'in tahliyesini talep etti.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise Faruk Fatih Özer'in tutukluluk halinin devamını istedi.

Öte yandan savcı, daha önce mahkemece karara bağlanan ve halen İstinaf aşamasındaki ilk dava dosyasının aynı sanıklarının, farklı müştekilere karşı eylemlerine ilişkin dosyasının kesinleşmesinin de beklenilmesini talep etti.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise Özer'in tutukluluk halinin devamına ve ilk dava dosyasının istinaf incelemesinden dönüşünün beklenmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtildi.

İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderildi.