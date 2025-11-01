Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevinde ölü bulundu

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, kaldığı Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki odasında ölü bulundu.

Hakkında, 'örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olmak, 'nitelikli dolandırıcılık', 'mal varlığı değerlerini aklama' suçların hakkında 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası istenen Özer, bu sabah Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasındaki banyoda asılı bulundu.

Görevlilerin yaptığı kontrolde Özer'in öldüğü belirlendi. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili Tekirdağ Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

11 BİN YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Özer, yargılandığı dava kapsamında "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.