Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex nedir, Faruk Fatih Özer neden öldü?

Kripto para dünyasında büyük yankı uyandıran Thodex skandalının baş aktörü Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde ölü bulundu. 2021 yılında Thodex adlı kripto borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen Özer, Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti. Peki, Faruk Fatih Özer kimdir, Thodex olayı nedir ve neden öldü? İşte ayrıntılar...

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Resmi kayıtlara göre Faruk Fatih Özer, 1993 yılında İstanbul’da doğdu. Genç yaşta teknolojiye ilgi duyan Özer, yazılım ve dijital finans alanlarında girişimlerde bulundu. 2017 yılında Koineks Teknoloji A.Ş. adıyla bir şirket kurarak Thodex isimli kripto para borsasını hayata geçirdi. Şirket kısa sürede büyük bir kullanıcı kitlesine ulaştı.

Faruk Fatih Özer, 2021 yılına kadar Türkiye’nin en çok bilinen kripto girişimcilerinden biri olarak tanındı. Ancak Thodex borsasının aniden erişime kapanmasıyla birlikte Özer hakkında “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı. 2 milyar dolara yakın bir yatırımcı zararından söz edilmesi, olayın uluslararası gündeme taşınmasına neden oldu.

FARUK FATİH ÖZER’İN ÖLÜMÜ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, 1 Kasım 2025 sabahı kaldığı Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ndeki banyoda asılı halde ölü bulundu. Görevlilerin yaptığı incelemede Özer’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde duruluyor.

THODEX NEDİR?

Thodex, 2017 yılında kurulan bir Türk kripto para borsasıdır. Kullanıcılara Bitcoin ve altcoin alım satımı imkânı sunan platform, kısa sürede yüz binlerce yatırımcıya ulaşmıştır. Ancak 2021 Nisan ayında sistemin “geçici bakım” gerekçesiyle kapatılmasının ardından, borsa tamamen erişilemez hale geldi. Bu olayın ardından Faruk Fatih Özer yurt dışına kaçarak Arnavutluk’a gitmiş, 2022 yılında yakalanarak Türkiye’ye iade edilmiştir.

THODEX DAVASI VE VERİLEN CEZALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer ve 20 kişi hakkında dava açılmıştı. Mahkeme, 2023 yılında açıklanan kararında Özer’i 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına ve 8 milyar 871 milyon 675 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Aynı davada kardeşleri Güven ve Serap Özer de benzer suçlardan mahkûm edildi.

Thodex davasının kısa özeti

Olay Tarih Thodex’in erişime kapanması Nisan 2021 Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçışı Nisan 2021 Arnavutluk’ta yakalanması 30 Ağustos 2022 Türkiye’ye iadesi 20 Nisan 2023 Mahkeme kararı (hapis cezası) 7 Eylül 2023 Cezaevinde ölümü 1 Kasım 2025

THODEX SKANDALININ EKONOMİK ETKİLERİ

Thodex olayının ardından binlerce yatırımcı ciddi maddi kayıplar yaşadı. Olay, Türkiye'de kripto para düzenlemeleri konusundaki yasal boşlukları gündeme getirdi. Bu süreçte MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), kripto borsalarının denetim çerçevesini sıkılaştırmak üzere yeni öneriler geliştirdi.

FARUK FATİH ÖZER’İN MİRASI VE KAMUOYU ETKİSİ

Thodex olayı, Türkiye'de kripto para piyasasının güvenilirliğine ağır darbe vurdu. Faruk Fatih Özer, kısa sürede kurduğu imparatorluğun çöküşüyle sembolik bir figüre dönüştü. Ölümüyle birlikte Thodex dosyasında yeni bir dönem başlarken, kamuoyu hâlâ “Thodex mağdurlarına ne olacak?” sorusunun yanıtını bekliyor.

Faruk Fatih Özer kimdir?

1993 İstanbul doğumlu olan Faruk Fatih Özer 2017 yılında kurduğu Thodex kripto para borsasıyla tanınmıştır.

Thodex nedir?

Thodex, 2017 yılında kurulan ve kullanıcılarına kripto para alım satımı hizmeti veren bir dijital borsa platformudur.

Faruk Fatih Özer neden öldü?

Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde banyosunda asılı halde ölü bulunan Özer’in intihar ettiği ihtimali üzerinde durulmaktadır. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Faruk Fatih Özer ne kadar ceza aldı?

Faruk Fatih Özer, “örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis ve 8 milyar 871 milyon TL para cezası aldı.

Thodex mağdurları ne kadar zarar etti?

MASAK raporuna göre Thodex olayında 572 mağdurun toplam zararı yaklaşık 94 milyon TL olarak tespit edilmiştir.