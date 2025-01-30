Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex olayı nedir? Faruk Fatih Özer serbest mi?

11 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Faruk Fatih Özer'in bugün "Örgüt kurma ve yönetme" suçundan tahliye kararı alınmasının ardından hakkında Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir sorusu gündeme geldi. Halk arasında Thodex olayı olarak geçen ve 2023 yılında Arnavutluk'tan Türkiye'ye iade edilen Faruk Fatih Özer hakkında "Örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan hapsi isteniyordu. Dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına karar verilen Faruk Fatih Özer için örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi. Peki, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer kimdir? Thodex nedir? İşte detaylar!

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

1994 Kocaeli doğumlu olan Faruk Fatih Özer 2017 yılında Thodex isimli kripto para üzerine çalışan şirketi kurmasıyla beraber gündeme geldi. Thodex ile Türkiye'de 390 bin kişiyi dolandıran Faruk Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolar olduğu iddia edilen para ile 2021'de yurtdışına kaçtı.

THODEX OLAYI NEDİR?

Yurtdışına kaçan Özer hakkında 23 Nisan 2021 Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı. Özer 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmasının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye iade edildi ve hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dava açılarak tutuklandı.

FARUK FATİH ÖZER SERBEST Mİ?

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 30 Ocak 2025'te görülen dava duruşmasında örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi. Ancak Özer diğer suçlamalarından kaynaklı serbest değil, tutukluluğu devam etmekte.

THODEX DAVASININ GEÇMİŞİ

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

Diğer sanıklara çeşitli suçlardan değişen sürelerde hapis cezası veren heyet, 16 sanık hakkında delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat hükmü kurmuştu. Mahkeme, ayrıca sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e ayrı ayrı 8 milyar 871 milyon 675 bin lira olmak üzere toplamda 26 milyar 615 milyon 25 bin lira adli para cezası vermişti. Heyet, verilen para cezalarının bir kısmının 24 ay taksitle ödenmesine hükmetmişti. Bu yargılama sürerken yeni mağdurların ortaya çıkması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Faruk Fatih Özer ve diğer sanıklar hakkında ikinci soruşturma dosyası açmıştı.