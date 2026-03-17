Thomas Anders, İstanbul'a geliyor

Thomas Anders, 80’li yılların dünya çapında fırtına estiren pop ikilisi Modern Talking’in unutulmaz sesi olarak, 15 Ağustos’ta İstanbul’da Ora Arena sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Nostaljik popun en ikonik şarkılarına hayat veren Anders, müzikseverlere yılların eskitemediği hitlerle dolu unutulmaz bir gece yaşatacak.

Milyonlarca albüm satışı ve kırk yıla yaklaşan kariyeriyle pop müzik tarihinin en tanınan isimlerinden biri olan Thomas Anders, konserde Modern Talking döneminin efsaneleşmiş şarkılarının yanı sıra solo kariyerinden sevilen parçalarını da seslendirecek.

“You’re My Heart, You're My Soul”, Cheri Cheri Lady, Brother Louie ve Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love) gibi dünya listelerini altüst eden hitler, 15 Ağustos gecesi Ora Arena’da yeniden hayat bulacak.

1980’lerde Avrupa’dan Asya’ya kadar uzanan dev bir hayran kitlesine ulaşan Modern Talking, pop müzik tarihinin en başarılı gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun ilk büyük hiti You're My Heart, You're My Soul, 30'dan fazla ülkede listelerin zirvesine yerleşerek dönemin en büyük pop fenomenlerinden biri olmuştu.

Görkemli sahne prodüksiyonu, hitlerle dolu repertuvarı ve enerjik performansıyla Thomas Anders, 15 Ağustos akşamı Ora Arena’da nostalji ve eğlence dolu bir yaz gecesine imza atacak. 80’lerin unutulmaz melodileriyle büyüyen kuşakları ve pop müzik tutkunlarını bir araya getirecek bu özel konser, İstanbul yazının en renkli müzik etkinliklerinden biri olmaya aday.