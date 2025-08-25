Thomas Barrack'tan Suriye açıklaması: Federasyonun biraz altında bir yapı düşünülmeli

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye'ye ilişkin yeni bir değerlendirme yaptı.

Washington Post'un haberine göre ABD, Suriye'nin idari yapısına ilişkin görüşlerini değiştirdi ve bu görüş farkı Barrack'ın sözlerine de yansıdı.

Daha önce Suriye için güçlü bir merkezî devlet öneren ve özellikle azınlıkların adem-i merkezîyetçilik taleplerine kapıyı kapatan Barrack, bu kez 'federasyonon biraz altında' bir model önerdi.

"FEDERASYONUN BİRAZ ALTINDA"

Barrack, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bir federasyon değil ama onun biraz altında, herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli” dedi.

AZINLIKLAR SALDIRI ALTINDA

Barrack, geçen ay yaptığı açıklamada adem-î merkeziyetçilik söylemlerine karşı çıkmış ve Suriye'nin merkezî bir ulus devlet olması gerektiğini belirtmişti. Bunun ardından Süveyda'da Dürziler ve Arap aşiretler arasında çatışma çıkmış, HTŞ yönetimi bölgeye silahlı güçlerini göndermiş, İsrail de devreye girmişti.

Öte yandan ülkenin batısındaki Alevi katliamları ise devam ediyor. Özellikle Lazkiye ve Tartus çevresinde yaşayan Aleviler, sık sık HTŞ ve selefi cihatçı gruplar tarafından hedef alınıyor.

Büyük kısmını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de sık sık adem-î merkeziyetçilik vurgusu yapıyor. Bu nedenle pek çok kez Şam yönetimi ile SDG arasında görüş ayrılığı yaşanırken SDG, bu nedenle kendileri için öngörülen 'entegrasyon' takviminin sekteye uğradığını belirtiyor.

BARRACK BİR AÇIKLAMA DAHA YAPMIŞTI

Özellikle Süveyda'da çatışmaların ardından bir açıklama daha yapan Barrack, İsrail'in güçlü ulus devletleri tehdit olarak gördüğünü söylemiş ve İsrail'in, Suriye'nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi "parçalanmış ve bölünmüş" görmeyi tercih edeceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Barrack, "Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür" demişti.