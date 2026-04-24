Thomas Bourgeron'un "Genler, Sinapslar, Otizmler" kitabı Türkçede

Pasteur Enstitüsü İnsan Genetiği ve Bilişsel İşlevler Laboratuvarı başkanı ve Universite Paris-Cite'de genetik profesörü görevinde bulunan Thomas Bourgeron’un "Genler, Sinapslar, Otizmler" adlı kitabı Seda Kutsal’ın çevirisiyle Monografi Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Kariyeri boyunca otizme etki eden genetik mutasyonlar üzerine araştırmalar yapan Thomas Bourgeron "Genler, Sinapslar, Otizmler" adlı kitapta otizmin herkeste aynı işlemediğini, "otizm spektrumu" denilen geniş yelpazede birçok farklılığın gözlemlenebildiğini ortaya koyuyor.

Bourgeron, kendi çalışmalarının yanı sıra dünyanın dört bir yanında yapılan araştırmaların sonuçlarını bir araya getirip psikolojik açıklamaların ötesine geçerek genlerdeki mutasyonlar, sinir sisteminin işleyişi, nöronal aktivitelerdeki bozulmalar gibi çeşitli unsurların otizmdeki rolü üzerine eğiliyor.