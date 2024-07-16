Thomas Meunier, Trabzonspor'dan ayrıldı

Trabzonspor, Thomas Andre Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.

Trabzonspor Kulübü, Thomas Andre Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

Borda-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine ilişkin olarak, başta Thomas Andre Meunier olmak üzere ilgili tüm taraflara yönelik yasal süreçler başlatılmıştır" denildi.

LAHTİMİ İLE YOLLAR AYRILDI

Faslı futbolcu Mountassir Lahtimi'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mountassir Lahtimi arasındaki 18 Ağustos 2022 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.