Thomas Müller: Çeyrek asırlık Bayern Münih hayatında rekorlarla dolu bir kariyer

Bayern Münih kulübünün efsanevi forveti Thomas Müller, başarı ve rekorlarla dolu 25 yılın ardından takımına veda etmeye hazırlanıyor.

Oyun görüşü, hücum hattındaki yaratıcılığı, pas yeteneği ve şutlarıyla dikkati çeken Müller, ilerleyen yaşına rağmen performansıyla yıllara meydan okudu.

Bayern Münih'in hücum hattında tüm pozisyonlarda görev alan Müller, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği kulübün sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal bir mektupla sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

35 yaşındaki forvet, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini yenilemek istemesine rağmen kulübün buna sıcak bakmadığını belirterek yollarını ayırdıklarını belirtti.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca sadece Bavyera ekibinin formasını giyen Müller, takımıyla beraber 12 Bundesliga, 8 Almanya Süper Kupa, 6 Almanya Kupası, ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere 32 kupa zaferi yaşadı.