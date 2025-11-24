Thomas Reis'tan BirGün'ün sorusuna cevap: Söylentilerle ilgilenmiyorum

Beşiktaş-Samsunspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis önemli açıklamalarda bulundu.

Başarılı Alman Teknik Direktör, adının Bundesliga takımlarından Wolfsburg'la anılmasıyla ilgili BirGün'ün sorduğu soruya şu ifadelerle cevap verdi:

"Spekülasyonlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Wolfsburg genç takımında 3 yıllık kariyerim oldu. Odağım tamamen Samsunspor. Ben bir hoca olarak Avrupa'da ilk kez görev alıyorum. Bu benim için de yeni bir tecrübe. Hocaları benim yardımcı hocamdı. Sezon sonuna kadar kontratım var. Başkanla konuşup daha fazla kalmak adına konuşacağız. Taraftarlarımızın desteğini de hissediyorum."

Sky Sport'tan Florian Plettenberg'in haberine göre, Thomas Reis, pazar günü teknik direktörü Paul Simonis'in görevine son veren Bundesliga ekibi Wolfsburg'un teknik direktörü adayları arasında yer aldığı belirtilmişti.

Haberin detayında, Wolfsburg'un Samsunspor'daki başarısıyla dikkat çeken Reis için her an devreye girebileceği kaydedildi. Alman çalıştırıcının Karadeniz ekibiyle sözleşmesinin 2026+1'e kadar devam ettiği ancak sözleşmesinde 200 bin euroluk serbest kalma maddesinin bulunduğu da iddia edildi.