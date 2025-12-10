Thomas Reis: "Tarih yazmaya devam edeceğiz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, yarın oynayacakları AEK maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam yakaladıkları ivmeyi sürdürmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"İlk 8'de yer alıp yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Taraftarımıza her zaman bir mesajımız var. Bundan aylar önce bir Yunan takımına karşı oynamıştık ve stadımız, taraftarımız sayesinde tamamen dolmuştu.

Harika bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik, fakat istediğimiz sonucu alamamıştık. Yarın iyi bir sonuç almamız durumunda, tarih yazmaya devam edeceğiz."

FORMUMUZ YERİNDE

Kırmızı-beyazlı kulübün mevcut durumunu da değerlendiren Reis konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özgüvenimiz gayet yerinde. Galatasaray karşılaşmamızdan sonra söylediğim bir şey vardı: İlk yarı ne yazık ki çok nazik oynadık ve rakibimizi rahat bıraktık.

İkinci yarıda ise güçlü bir karakter koyup, iyi bir oyun sergiledik. Ancak bizim için zor bir penaltı pozisyonu kararı verildi. Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz 3 gol, hakem sayesinde değil, kendi hatalarımız yüzünden oldu. Ancak son pozisyon kabul edilemezdi."

Sözleşmesiyle ilgili gelen bir soruyu da yanıtlayan Reis, "Sözleşmem ile alakalı konuşmak için uygun bir zaman değil; sezon sonuna kadar devam ediyor. Yarın önemli bir maç var ve iyi bir sonuç alırsak, ilk 8’e kalabiliriz. Bunun dışındaki konuşmalar çok önemli değil" ifadelerini kullandı.