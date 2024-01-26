Thomas Tuchel’dan, ‘Sacha Boey trafnsferi’ hakkında açıklama
Bayern Münih Teknik Direkötrü Thomas Tuchel, Galatasaray forması giyen Sacha Boey hakkındaki transfer iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih, yarın deplasmanda Augsburg'la karşılaşacak.
Maç öncesinde Bavyera ekibinin teknik direktörü Thomas Tuchel açıklamalarda bulundu. Transfere ilişkin konuşan Tuchel, Sacha Boey'la ilgili gelen soruyu yanıtladı.
Tuchel açıklamasında, "Bugün kimseyle sözleşme imzalayabileceğimizi sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
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