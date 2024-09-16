THTM’nin İncirlik yürüyüşü başladı

Politika Servisi

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), NATO’ya karşı mücadele amacıyla İstanbul Kartal’dan Adana İncirlik Üssü’ne ‘yürüyüş’ başlattı. Eylemin başlangıç noktası Kartallı Kazım Meydanı’nda Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen meclis temsilcileri son NATO zirvesinde de savaşın, yağmanın, talanın devam etmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Aydemir Güler de “‘Türkiye’nin çaresi yok, NATO’ya girdik bir kere çıkamayız’ diyenlere iki hafta boyunca göstereceğiz. Emperyalizm olmasa Filistinlilerin kılına dokunamayacak olan İsrail severlere göstereceğiz. Bağımsızlığın nerede olduğunu göstereceğiz" ifadelerini kullandı. Etkinliğin ikinci buluşması da bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yapılırken bundan sonraki duraklar İzmit, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya ve Mersin’in ardından Adana İncirlik Üssü olacak. THTM, 3 Kasım’da da Kartal’da bir miting düzenleyecek.