Thunder fırtınası Warriors’ı süpürdü: Curry döndü ama çare olamadı!

NBA’de gecenin en dikkat çekici mücadelesi Oklahoma City’de oynandı. Geçen sezonun şampiyonu Thunder, efsanevi Stephen Curry’nin dönüş yaptığı Golden State Warriors karşısında adeta fırtına gibi esti: 126-102.

Thunder adına Shai Gilgeous-Alexander yine durdurulamadı. Kanadalı yıldız, 28 sayı, 11 asist, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Takımın genç pivotu Chet Holmgren de 23 sayı, 11 ribauntla pota altında büyük fark yarattı. Kenardan gelen Isaiah Joe 18 sayı ve Ajay Mitchell 17 sayı da galibiyeti perçinledi.

Bu sonuçla Oklahoma ekibi, sahasındaki 5. maçını da kazanarak taraftarı önünde yenilmezliğini sürdürdü. Thunder, aynı zamanda sezonun 11. galibiyetini alarak Batı Konferansı’ndaki zirve yarışına bir kez daha göz kırptı.

CURRY DÖNDÜ AMA SİHİR YOK

Golden State Warriors cephesinde ise tablo karanlık. Takımın yıldızı Stephen Curry, hastalığı nedeniyle kaçırdığı üç maçın ardından sahalara döndü ama yalnızca 11 sayıda kaldı. Takımın en skorer ismi Jonathan Kuminga oldu ancak onun 13 sayısı farkı kapatmaya yetmedi.

Warriors, bu mağlubiyetle birlikte deplasmanda üst üste 6. yenilgisini alarak tarihinin en kötü dış saha serilerinden birine imza attı. Steve Kerr yönetimindeki ekibin savunmadaki zafiyetleri, Thunder hücumları karşısında sık sık cezalandırıldı.

ADEM BONA’DAN SAĞLAM KATKI

Gecenin bir diğer önemli maçında Philadelphia 76ers, sahasında Boston Celtics’i 102-100’lük skorla mağlup etti.

Milli basketbolcu Adem Bona, yedekten gelip 14 dakika süre aldı. Genç pivot; 2 sayı, 4 ribaunt, 2 blok üreterek savunmada etkili bir performans sergiledi.

76ers’ta Justin Edwards (22 sayı) ve Tyrese Maxey (21 sayı, 9 asist) galibiyetin baş aktörleri olurken, Andre Drummond da 14 sayı, 13 ribaunt ile double-double yaptı. Boston cephesinde ise Jaylen Brown’un 24 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.