Thunder'ın durmaya niyeti yok, seri devam ediyor
NBA'de Dallas Mavericks’i 132-111 mağlup eden son şampiyon Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks’i 132-111'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla üst üste 14'üncü galibiyetini alan OKC, form grafiğiyle yine şampiyonluğun en büyük adayları arasında.
NBA'de oynanan karşılaşmada son şampiyon Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks’i 132-111 mağlup ederek üst üste 14. galibiyetini elde etti.
Paycom Center’daki maçta Shai Gilgeous-Alexander 33 sayıyla öne çıkarken Chet Holmgren ve Jalen Williams 15’er sayı kaydetti. Mavericks’te Jaden Hardy 23 sayıyla takımın en skorer ismi olurken, çaylak Cooper Flagg 16 sayı üretti.
DURANT 31 BİN SAYI BARAJINI GEÇTİ
Milli oyuncu Alperen Şengün’ün rahatsızlığı nedeniyle oynamadığı karşılaşmada Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns’ı 117-98 yendi. 28 sayı atan Kevin Durant, NBA tarihinde 31 bin sayı barajını aşan sekizinci oyuncu oldu.
Rockets’ta Amen Thompson 31, Jabari Smith Jr. 16 sayıyla katkı verdi. Suns’ta Dillon Brooks 23, Jamaree Bouyea 18 sayı kaydetti.
CELTICS, LAKERS'I MAĞLUP ETTİ
LeBron James'in sakatlığı, Luka Doncic’in ise kişisel nedenlerle forma giymediği maçta Los Angeles Lakers, deplasmanda Boston Celtics’e 126-105 mağlup oldu.
Celtics’te Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle dikkat çekerken; Derrick White 19, Jordan Walsh 17 sayı üretti. Lakers’ta Austin Reaves’in 36 sayı ve 8 asistlik performansı yenilgiyi engelleyemedi.