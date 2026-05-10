Thunder, Lakers'a yine şans tanımadı: Konferans finali bir adım uzaklıkta

Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı yarı final serisinin üçüncü maçında deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 131-108 mağlup etti ve seride 3-0 üstünlük sağladı.

Thunder’da Ajay Mitchell, 24 sayı ve 10 asistle kariyerinin playoff rekorlarını kırarken galibiyetin başrol oyuncularından biri oldu.

Shai Gilgeous-Alexander ise 23 sayı ve 9 asistlik performans sergiledi. Oklahoma City temsilcisi böylece bu sezonki playoff yolculuğunda 7’de 7 yaptı ve Lakers’a karşı oynadığı tüm maçları kazandı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE THUNDER ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçse de üçüncü çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen ele alan Thunder, sert savunması ve yüksek temposuyla farkı açtı.

Oklahoma City ekibi, üçüncü periyotta rakibine 33-20 üstünlük kurarak maçın seyrini değiştirdi.

Chet Holmgren mücadeleyi 18 sayı ve 9 ribaundla tamamlarken, Ajay Mitchell üst üste altıncı playoff maçında çift haneli skor üretmeyi başardı.

Lakers cephesinde ise LeBron James 19 sayı, 8 asist ve 6 ribaundla oynadı.

Austin Reaves 17 sayı ve 9 asist üretirken, Rui Hachimura’nın 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi. LeBron James ile Austin Reaves’ın toplamda 32 şutta yalnızca 12 isabet bulması ise Lakers adına dikkat çeken istatistiklerden biri oldu.