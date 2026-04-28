Thunder, Phoenix Suns’ı süpürdü

NBA play-off’larında ilk tur heyecanı devam ederken, Oklahoma City Thunder seriyi erken kapatan taraf oldu. Deplasmanda Phoenix Suns’ı 131-122 mağlup eden Thunder, eşleşmeyi 4-0 ile geçerek adını konferans yarı finaline yazdırdı.

Mortgage Matchup Center’da oynanan serinin dördüncü maçında Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı ve 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Chet Holmgren de 24 sayı ve 12 ribauntluk performansıyla öne çıktı.

Suns cephesinde Devin Booker’ın 24 sayısı yeterli olmazken, Jalen Green ve Dillon Brooks’un 23’er sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Thunder, yarı finalde Los Angeles Lakers ile Houston Rockets serisinin galibiyle karşılaşacak. Söz konusu eşleşmede Lakers’ın 3-1’lik üstünlüğü bulunuyor.

NUGGETS PES ETMEDİ

Gecenin bir diğer önemli karşılaşmasında Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves karşısında seride kalmayı başardı. Ball Arena’da oynanan mücadeleyi 125-113 kazanan Denver temsilcisi, seride durumu 3-2’ye getirerek umutlarını sürdürdü.

Nikola Jokic 27 sayı, 12 ribaunt ve 16 asistle “triple-double” yaparken, Jamal Murray de 24 sayı, 7 asist ve 4 top çalmayla galibiyete önemli katkı sağladı. Timberwolves’ta Julius Randle’ın 27 sayılık performansı öne çıksa da yeterli olmadı.

MAGIC AVANTAJI ALDI

Doğu Konferansı’nda Orlando Magic, sahasında Detroit Pistons’ı 94-88 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti ve tur için önemli bir avantaj yakaladı.