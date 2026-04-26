Thunder, Suns'ı rahat devirdi

NBA’de play-off heyecanı sürerken Batı Konferansı ilk turunda Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns deplasmanında 121-109 kazanarak seride durumu 3-0’a getirdi.

Mortgage Matchup Center’da oynanan mücadelede Thunder’ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin başrolü oldu.

Konuk ekipte Ajay Mitchell 15, Alex Caruso 13, Chet Holmgren ise 10 sayıyla skora katkı verdi.

Phoenix Suns cephesinde Dillon Brooks’un 33 ve Jalen Green’in 26 sayılık performansları sonucu değiştirmeye yetmedi.

TIMBERWOLVES’TAN KRİTİK GALİBİYET

Gecenin bir diğer karşılaşmasında Minnesota Timberwolves, sahasında Denver Nuggets’ı 112-96 mağlup ederek seride 3-1 üstünlük kurdu.

Target Center’daki mücadelede Timberwolves adına Ayo Dosunmu 43 sayıyla öne çıkarken, Naz Reid 17 ve Julius Randle 15 sayıyla katkı sağladı. Dosunmu, kenardan gelerek kaydettiği bu performansla 50 yıl sonra bir play-off maçında en yüksek skora ulaşan oyuncu oldu.

Denver’da Nikola Jokic 24 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle “double-double”a yaklaşırken, Jamal Murray’nin 30 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

DOĞU’DA DENGE VE AVANTAJ DEĞİŞİMİ

Doğu Konferansı’nda ise New York Knicks, Atlanta Hawks’ı 114-98 yenerek seride durumu 2-2’ye getirdi. Orlando Magic ise Detroit Pistons karşısında 113-105 kazanarak seride 2-1 öne geçti.