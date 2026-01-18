Thunder’a, Miami Heat 'dur' dedi

Miami Heat, sahasında Oklahoma City Thunder’ı 122-120 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

NBA’de Miami Heat, Kaseya Center’da konuk ettiği Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder’ı 122-120 yenmeyi başardı. Bam Adebayo’nun 30 sayı ve 12 ribauntla öne çıktığı mücadelede Heat, sezonun 22. galibiyetini elde etti.

Miami temsilcisinde Norman Powell 19, Pelle Larsson ise 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Thunder cephesinde Shai Gilgeous-Alexander’ın 39 ve Aaron Wiggins’in 18 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Oklahoma City, bu sonuçla sezonun 8. yenilgisini aldı.

SPURS, TIMBERWOLVES'U DEVİRDİ

Günün bir diğer maçında ise San Antonio Spurs, Frost Bank Center’da ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 126-123 yendi.

Batı Konferansı’nda ikinci sırada yer alan Spurs, bu galibiyetle sezonun 29. zaferine ulaştı.

Ev sahibi ekipte Victor Wembanyama 39 sayı ve 9 ribauntla yıldızlaşırken De’Aaron Fox 25 sayı ve 12 asistlik performans sergiledi.

Timberwolves’ta Anthony Edwards’ın kariyer rekoru olan 55 sayısı ile Jaden McDaniels’ın 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Minnesota ekibi sezonun 16. yenilgisini yaşadı.