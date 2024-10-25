Thüringen’de aşırı sağcı sayısı giderek artıyor

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Thüringen Anayasayı Koruma Teşkilatı, 2023 raporunda, AfD'nin üye sayısının ve aşırı sağcı kesimlerin destekçilerinin arttığını, bunun demokrasi için bir tehdit olduğunu bildirdi. Thüringen eyaletinde 1 Eylül'de yapılan parlamento seçimlerinde de AfD oyların yüzde 34,3'ünü alarak seçimden birinci siyasi güç olarak çıkmıştı.

DW’nin haberine göre iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2023 yılı raporuna göre, aşırı sağcılık yanlısı toplam 2 bin 800 kişi tespit edildi. Bu sayı 2022 yılında 2 bin 400’dü. Aşırılık yanlılarının “devletin başarısız olduğu iddiasını yaymak” için sistemi değersizleştirmeye odaklandıkları ifade edilen raporda, AfD örgütünün milliyetçi bir amaç güttüğü, etnik olarak homojen bir ulus yaratmak istediğine dikkat çekildi.

Raporda, partide Nazi döneminin zararsızmış gibi gösterilmesi için Nasyonal Sosyalist bir dilin kullanıldığı ve bu söylemin kabul edilebilir hale gelmesinin sağlandığı ifade edildi. AfD'nin aşırı sağcı söylem için siyasi bir tartışma alanı yaratmayı hedeflediği vurgulandı.