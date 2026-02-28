THY, 10 ülkeye uçuşları iptal etti

ABD ve İran'ın İsrail'e saldırması, misillemelerle çatışmaların Körfez ülkelerine sıçramasının ardından Türk Hava Yolları (THY) 10 ülkeye uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, 10 ülkeye yapılacak uçuşların iptal edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre THY'nin; Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün’e yönelik seferleri 2 Mart 2026’ya kadar; Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman’a yönelik seferleri ise 28 Şubat 2026 için iptal edildi.

Yahya Üstün, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir" dedi.