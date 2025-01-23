THY, 13 yıl sonra Suriye uçuşlarına yeniden başladı
THY'nin 1 Nisan 2012'de savaş nedeniyle durdurduğu Suriye'nin başkenti Şam'a 13 yıl aradan sonra ilk seferini 349 yolcu ile gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl sonra Suriye’nin Şam kentine seferlerini yeniden başlattı.
Türk Hava Yolları (THY), Suriye'nin başkenti Şam'a planlanan ilk seferi İstanbul Havalimanı'ndan kalkan "TK 846" uçuş kodlu geniş gövdeli uçakla yapıldı.
Sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen yolculardan bazıları uçağa biniş kapısı önünde sevinç gösterileri yaptı.
Bazı yolcuların Suriye'de yeni yönetimin kullandığı bayrağı taşıdığı görüldü.
Toplam 349 yolcu Şam Uluslararası Havalimanı'na gitmek için bilet ve pasaport kontrollerinin ardından uçağa alındı.
İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.00'da hareket eden THY uçağının yaklaşık 2 saatlik seferin ardından Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması planlanıyor.