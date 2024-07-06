THY 2.5 milyar lira sermayeli yeni şirket kurdu

THY, 2.5 milyar TL sermayeli yeni bir şirket kurduğunu KAP'a bildirdi.

Türk Havayolları (THY) 2.5 milyar TL sermaye ile "THY Yatırım Yönetim A.Ş." adıyla yeni bir şirket kurdu.

THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:

"THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."