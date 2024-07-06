THY 2.5 milyar lira sermayeli yeni şirket kurdu
THY, 2.5 milyar TL sermayeli yeni bir şirket kurduğunu KAP'a bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türk Havayolları (THY) 2.5 milyar TL sermaye ile "THY Yatırım Yönetim A.Ş." adıyla yeni bir şirket kurdu.
THY'den Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı:
"THY'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımız ana faaliyet konusu dışında kalan çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan 'THY Yatırım Yönetim A.Ş.' şirketinin kurulmasına karar verilmiştir."