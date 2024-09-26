THY, 30 Eylül'e kadar Beyrut seferlerini iptal etti

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, çuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 26-27-28-29 ve 30 Eylül tarihlerinde başkent Beyrut'a yapacağı seferleri karşılıklı olarak iptal etti.

Şirket, uzun zamandır yine güvenlik nedeniyle bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 654 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 500 bine yakın kişi yerinden oldu.

İsrail'in günlerdir durmayan hava saldırıları altında ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.