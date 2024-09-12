THY, 4 Aralık’ta Sidney seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 4 Aralık'ta Avustralya'nın en büyük şehri Sidney'e direkt uçuşlara başlayacak. Sidney, THY'nin Avustralya'ya direkt uçuş gerçekleştireceği ilk şehir olacak.

Havayolu şirketinin 4 Aralık tarihi itibariyle başlayacak olan İstanbul-Sidney seferleri haftada 4 gün gerçekleştirilecek. Seferler Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçaklarla icra edilecek.

THY’nin Sidney çıkışlı ve İstanbul varışlı Sidney/ Avustralya uçuşlarının açılışa özel lansman fiyatı 1489 AUD, İstanbul çıkışlı, Sidney varışlı seferleri ise 999 USD başlayan fiyatlarla yolcular biletlerini alabilecek.

SİDNEY AKTARMASIZ İLK DESTİNASYON OLACAK

Açılacak yeni noktaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, “Kıtada bizim için yeni bir sayfa açan Sidney’in lansmanını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni rota, uçuş ağımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda misafirlerimizi Türk Hava Yolları konforu ve misafirperverliğiyle buluşturarak, Avustralya'daki varlığımızı bir kez daha teyit ediyor. Bu kıtaya tek seferde uçuş yapabilecek kapasitede uçağımızı teslim aldığımızda Sidney, Avustralya’da aktarmasız uçuş yapılan ilk destinasyonumuz olacak” dedi.

"SİDNEY AVUSTRALYA’YA AÇILAN KAPIDIR"

Yeni rotayla ilgili olarak Sidney Eyaleti Çalışma ve Turizm Bakanı John Graham ise şunları söyledi:

“Türk Hava Yolları'nın ilk kez Sidney'e inerek, Avrupalı ​​gezginlere eyaletimizi tanıtmasından dolayı heyecanlıyız. NSW Hükümeti, bu yeni hizmeti güvence altına almak için Sidney Havaalanı ve Türk Hava Yolları ile yoğun iş birliği içinde çalıştı. Sidney, Avustralya'ya açılan bir kapıdır ve bu yeni rotanın desteklenmesi, eyaletin ziyaretçi ekonomisinin büyümesi için muazzam bir potansiyel barındırmaktadır."

AVRUPA’YA SEYAHAT İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Sidney Havalimanı CEO'su Scott Charlton ise; "Türk Hava Yolları'nın bu destinasyona direkt uçuş duyurusu, Avrupa'ya seyahat için önemli bir dönüm noktasıdır. Şehrimizin ve eyaletimizin sunduğu güzelliklerin bir kanıtı olan bu kesintisiz uçuş için Türk Hava Yolları, Sidney ve NSW ile gurur duyuyoruz. Yolcularımız, Aralık ayı itibarıyla Türk Hava Yolları'nın Sidney- İstanbul seferini Kuala Lumpur üzerinden deneyimleyebilecekler. Bugünkü duyuru, Sidney ve NSW ekonomileri için son derecede önemli ve uluslararasıhavacılığın ziyaretçi ekonomimizi desteklemesindeki etkisini de vurgulamaktadır. Türk Hava Yolları'nın gerçekleştireceği bu ilk uçuşu ve önümüzdeki yıllarda geliştireceği hizmetlerini sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.