THY, 41 seferini iptal etti

TÜRK Hava Yolları, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan kalkış ve varış olmak üzere toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.

22.12.2023 23:23 Giriş: 22.12.2023 23:23

Güncelleme: 23.12.2023 00:01 Kaynak: DHA

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AA

Türk Hava Yolları, İstanbul havalimanı çıkış/varışlı toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur" ifadelerini kullandı. Açıklamada, iptal edilen uçuşlarla ilgili olarak güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.

