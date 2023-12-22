THY, 41 seferini iptal etti
TÜRK Hava Yolları, olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan kalkış ve varış olmak üzere toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
Türk Hava Yolları, İstanbul havalimanı çıkış/varışlı toplam 41 seferin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı-varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur" ifadelerini kullandı. Açıklamada, iptal edilen uçuşlarla ilgili olarak güncel bilgilere THY'nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.
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