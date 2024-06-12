THY, ABD'de bir noktaya daha uçuş başlattı

THY, ABD uçuşlarına Denver'ı da ekledi. THY, ilk aşamada Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek.

Türk Hava Yolları (THY), 1988 yılında New York seferleri ile başladığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarına 14'üncü nokta olarak Denver şehrini de ekledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarması planlanıyor.

BİLET FİYATLARI 787 DOLARDAN BAŞLIYOR

THY, açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı-Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a 787 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesinden alınan biletler için geçerli olacak.