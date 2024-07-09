THY açıklama yapmak zorunda

Ekonomi Servisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, son dönemde skandallarla gündeme gelen AJet hakkında açıklamalarda bulundu. “Türk Hava Yolları’nın (THY) yandaşların istihdam üssü haline getirildiğini” belirten Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“THY, 2,5 milyar TL gibi dev bir bütçe ile şirket kuruyor. Hangi sektörlere yatırım yapılacak? Enerji, gayrimenkul, gıda mı? Buralarda kimler istihdam edilecek? Hazır şirketler mi satın alınacak? Neye göre bu planlamalar yapıldı?”

AJet’e ilişkin bazı iddiaların da kendilerine ulaştığını ifade eden Karabat, açıklamasının devamında “Kulağımıza gelen bazı duyumlar var, özellikle AJet ile ilgili. THY yönetimi çıkıp ayrıntılı açıklama yapmak zorundadır. THY ve AJet’in sorunları ortada dururken, bir yatırım şirketine odaklanmak ne kadar doğru? Lafa gelince özel şirket gibi davranan, ama gerçekte AKP’lilerin istihdam edildiği rant şirketine dönüşen THY başına buyruk hareket edemez” ifadelerini kullandı.