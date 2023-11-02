THY: Aksaklık tespit edildi ve giderildi

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz" açıklamasını yaptı.

THY, bilgi teknolojileri altyapısında yaşanan sorundan dolayı saat 19.00-22.00 arasında İstanbul'dan yapılacak seferlerinin iptal edildiğini duyurmuştu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bilgi teknoloji sistemlerindeki aksaklığın tespit edilip giderildiğini duyurdu. Üstün'ün yaptığı açıklama şöyle:

"Bilgi teknoloji sistemlerimizdeki aksaklık tespit edilmiş ve giderilmiştir. Operasyonumuz kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Herhangi bir siber saldırı durumu söz konusu değildir. Yaşanan bu süreçten dolayı misafirlerimizden özür dileriz."