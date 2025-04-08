THY, Atina ve Selanik seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), 9 Nisan'da Yunanistan'da gerçekleşecek genel grev 2 kente düzenlenecek seferlerini iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yarın planlanan Yunanistan seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. İstanbul-Atina/Atina-İstanbul TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850. İstanbul-Selanik/Selanik-İstanbul TK1881, TK1882, TK1893, TK1894. Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz."