THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos'u mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi
THY Euroleague yarı final maçında Fenerbahçe, Panathinaikos'u 82-76 mağlup ederek finale yükseldi.
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THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenen Fenerbahçe Beko, finale yükseldi.
THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bulunan Etihad Arena’da karşı karşıya geldi.
Panathinaikos'u 82-76 mağlup eden Fenerbahçe finale yükseldi.