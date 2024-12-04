THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın deplasmanda Zalgiris ile karşılaşacak

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak.

Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde dün sahasında Alman ekibi Bayern Münih'i 101-90 ile geçen lacivert-beyazlılar, çift maç haftasında 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Ligde oynadığı 13 müsabakada 7 kez sahadan galip ayrılan Anadolu Efes, 6 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Organizasyonda oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 galibiyet elde edebilen Zalgiris de Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve yenilgi istatistiğine sahip.