THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic oldu.
Kaynak: AA
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Sırp oyun kurucu, haftanın MVP'si seçildi.
Teodosic, Kızılyıldız'ın Maccabi Tel Aviv'i 98-92 yendiği maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.
Kasım 2016'dan sonra ilk kez haftanın MVP'si seçilen Teodosic, kariyerinde 6. defa bu ünvanın sahibi oldu.
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