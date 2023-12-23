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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP), Kızılyıldız forması giyen Milos Teodosic oldu.

Ajans Haberleri
  • 23.12.2023 17:27
  • Giriş: 23.12.2023 17:27
  • Güncelleme: 23.12.2023 17:28
Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Teodosic

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 16. hafta karşılaşmalarında 40 verimlilik puanına ulaşan Sırp oyun kurucu, haftanın MVP'si seçildi.

Teodosic, Kızılyıldız'ın Maccabi Tel Aviv'i 98-92 yendiği maçta 27 sayı, 14 asist ve 2 ribauntla oynayarak galibiyetin mimarı olmuştu.

Kasım 2016'dan sonra ilk kez haftanın MVP'si seçilen Teodosic, kariyerinde 6. defa bu ünvanın sahibi oldu.

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