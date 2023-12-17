THY Avrupa Ligi'nde ırkçılığa ömür boyu men cezası

THY Avrupa Ligi'nde hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verildi.

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos-Valencia Basket maçında hakeme ırkçı söylemde bulunan taraftara ömür boyu men cezası verdi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, 15 Aralık'ta iki takım arasında oynanan maç sırasında hakeme ırkçı söylemde bulunduğu tespit edilen taraftarın, bir daha maçlara alınmayacağı belirtildi.

Ev sahibi Olympiakos Kulübü de olayın ardından taraftarın satın aldığı kombine biletin iptal edildiğini ve maçlara bir daha alınmayacağını duyurdu.